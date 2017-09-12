Цитата: Икар:

Ты так трясешься при вьезде в кз, что боишься как там - шаг влево, шаг направо ......

Ну да машинки новые китайские дорогу патрулируют то теперь, я ехал по электронному спидометру- разница с машинным на 10 км, меня не тормозили. Страховка да кусается - 14 или 15 дней 1600 рубликов отдай .....

я про памятник.. там мужик на коне.. а ты к чему??