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≡ Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29594
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акимата Костаная, в связи с торжественным открытием памятника в четверг, 14 сентября, с 11.30 до 12.30 будет перекрыто движение по транспортному кольцу Карбышева-Уральская.
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* Икар
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4400
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото красвивое), на выходных проеду в реальности глану и оценю))). А то ток верблюды и лошарики на вьезде ...
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* Затоболец
Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 12.09.17 - 15:39
Комментарий проходит проверку.
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§ 74
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4323
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто в Карабалыке стоит при въезде??
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Гость
Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку




Отправлено: 12.09.17 - 15:41
Комментарий проходит проверку.

Гость
Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку




Отправлено: 12.09.17 - 15:42
Комментарий проходит проверку.

* Икар
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4400
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
а кто в Карабалыке стоит при въезде??


Ты так трясешься при вьезде в кз, что боишься как там - шаг влево, шаг направо ......
Ну да машинки новые китайские дорогу патрулируют то теперь, я ехал по электронному спидометру- разница с машинным на 10 км, меня не тормозили. Страховка да кусается - 14 или 15 дней 1600 рубликов отдай .....
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Гость
Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку




Отправлено: 12.09.17 - 15:45
Комментарий проходит проверку.

* Затоболец
Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в связи с открытием памятника Тархану Шакшак Жанибеку
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 12.09.17 - 15:46
Комментарий проходит проверку.
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§ 74
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4323
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Ты так трясешься при вьезде в кз, что боишься как там - шаг влево, шаг направо ......
Ну да машинки новые китайские дорогу патрулируют то теперь, я ехал по электронному спидометру- разница с машинным на 10 км, меня не тормозили. Страховка да кусается - 14 или 15 дней 1600 рубликов отдай .....

я про памятник.. там мужик на коне.. а ты к чему??
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* Икар
Re: Движение по дорожному кольцу в Костанае временно перекроют в...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4400
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 12.09.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
я про памятник.. там мужик на коне.. а ты к чему??

Я, про то что на обратно пути заеду сфоткаюсь на его фоне и узнаю кому он, проезжал видел поливали рядом с ним цветы, усталость просто была отмахал 2500 примерно до этого плюс граница, так бы заехал узнал.....
Стоит заметный ухоженный.....
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