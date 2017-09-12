NG.kz В Казахстане приняли новые правила медицинского освидетельствования водителей



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29589

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:53 Недопустимые промилле начинаются с 0,5 и называются «легким опьянением». То, что до этого — скажем, 0,3 — допустимо. Мы предлагаем разобраться: сколько это – 0,3 и 0,5 промилле и чем они грозят вождению?

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