Vital Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4638

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:59 Помню маленький был. Перед развалом было дело. Родителям тоже дали ключи от новенькой 3-х комнатной , небыло тогда не газет не тв, тупо дали и все. Дом еще нездан был. Мы по вечерам ходили и недоделки до делавали. Помню отец заставил строителей дверь переделать, не в ту сторону она открывалась. Полы до делавали. Щас все подругому стало смотрю.