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≡ Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной прокомментировали в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной прокомментировали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После опубликования статьи о доме № 2 "Б" по ул. Совхозная, в редакцию "НГ" позвонили еще несколько человек, которые получили ключи из рук акима области 5 июля. Все они хотели знать, когда все-таки произойдет заселение.
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§ 74
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дом то настоящий хоть?? ткните палкой - может картон?
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Гость
Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной прокомментировали в акимате Костаная




Отправлено: 12.09.17 - 13:58
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§ Vital
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4638
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню маленький был. Перед развалом было дело. Родителям тоже дали ключи от новенькой 3-х комнатной , небыло тогда не газет не тв, тупо дали и все. Дом еще нездан был. Мы по вечерам ходили и недоделки до делавали. Помню отец заставил строителей дверь переделать, не в ту сторону она открывалась. Полы до делавали. Щас все подругому стало смотрю.
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§ vbn
Re: Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 12.09.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готовьте шею , а обещанный хомут по любому дадут.
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Гость
Ситуацию с заселением дома по ул. Совхозной прокомментировали в акимате Костаная




Отправлено: 12.09.17 - 14:14
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