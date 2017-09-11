Алиса Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики #150





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3633

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:59 Aesel и Qajrat: как будут выглядеть казахские имена на латинице

Казахстанцы активно обсуждают предложенный проект казахского алфавита на основе латиницы – многие переживают за свои «новые» имена, ведь выглядеть и даже звучать они будут по-другому, пишет NUR.KZ.

Давайте возьмем несколько имен со специфичными казахскими буквами и посмотрим, как они теперь будут выглядеть.



Әйгерім станет Aejgerim, Әсел – Aesel, красивое имя Ләйлә превратится в Laejlae, Мәлік – Maeliк, Кәмилә – Кaemilae.



Имена с буквой «ғ» теперь нужно будет писать через «gh». Ғани – Ghani, Нағима – Naghima, Сағындық – Saghyndyq.



Упущение разработчики алфавита допустили с буквами «i» и «и», объединив их в одну латинскую «i». Имя Игілік теперь потеряет свое звучание - Igiliк.



Буква «й» пишется как «j»: Абылай - Abylaj, Ертай - Ertaj, Айбек - Ajbek, Абай – Abaj.



Хорошо смотрятся имена с буквой «қ», замененной на «q». Қайрат – Qajrat, Қаламқас – Qalamqas, Қарақат – Qaraqat, Бақыт – Baqyt.



Буква «ң» теперь - «ng», Іңкәр – Ingkaer. Буква «ө» - «oe», Өркен – Oerken.



В соцсетях казахстанцы пишут, что при выборе имени будущему ребенку теперь стоит подумать дважды - проверить его не только на звучание, но и на написание, чтобы имя не выглядело странно.

Немного странно как раз выглядят имена, где вместо гласной «у» теперь согласная «w». Қуаныш – Qwanysh, Зәуре – Zaewre, Айсұлу – Ajsulw, Күнсұлу – Кuensulw.



Красивое и простое написание у имени Нұрсұлтан – Nursultan, буква «ұ» превратилась в «u». Мягкая «ү» стала сочетанием «ue»: Гүлназ – Guelnaz, Үмітжан – Uemitzhan, Жүніс- Zhuenis.



«Ы» стала латинской «у»: Айбын - Ajbyn, Ырысты – Yrysty, Ыкылас – Ykylas.



Про букву «я» разработчики и вовсе забыли, не указав ее ни в алфавите, ни в диграфах. Логично предположить, что она записывается как «ya»: Ілияс - Iliyas, Әсия – Aesiya.



Стоит отметить, что имена многих казахстанцев «обрусели» и не записываются через специфичные казахские буквы. К примеру, Айсулу, Алия, Камила – написание каждого имени индивидуально.



Читателям NUR.KZ мы предлагаем написать свое имя с помощью нового алфавита в комментариях.



А вот так будет выглядеть самое длинное казахское слово "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан" - Qanaghattandyrylmaghandyqtaryngyzdan.

https://www.nur.kz/1614217-aesel-qajrat-kak-budut-vyglyadet-kazakhskie-ime.html