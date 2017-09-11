/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 11 из 11«1...91011
§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
Читать новость

* Алиса
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3633
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.09.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Aesel и Qajrat: как будут выглядеть казахские имена на латинице
Казахстанцы активно обсуждают предложенный проект казахского алфавита на основе латиницы – многие переживают за свои «новые» имена, ведь выглядеть и даже звучать они будут по-другому, пишет NUR.KZ.
Давайте возьмем несколько имен со специфичными казахскими буквами и посмотрим, как они теперь будут выглядеть.

Әйгерім станет Aejgerim, Әсел – Aesel, красивое имя Ләйлә превратится в Laejlae, Мәлік – Maeliк, Кәмилә – Кaemilae.

Имена с буквой «ғ» теперь нужно будет писать через «gh». Ғани – Ghani, Нағима – Naghima, Сағындық – Saghyndyq.

Упущение разработчики алфавита допустили с буквами «i» и «и», объединив их в одну латинскую «i». Имя Игілік теперь потеряет свое звучание - Igiliк.

Буква «й» пишется как «j»: Абылай - Abylaj, Ертай - Ertaj, Айбек - Ajbek, Абай – Abaj.

Хорошо смотрятся имена с буквой «қ», замененной на «q». Қайрат – Qajrat, Қаламқас – Qalamqas, Қарақат – Qaraqat, Бақыт – Baqyt.

Буква «ң» теперь - «ng», Іңкәр – Ingkaer. Буква «ө» - «oe», Өркен – Oerken.

В соцсетях казахстанцы пишут, что при выборе имени будущему ребенку теперь стоит подумать дважды - проверить его не только на звучание, но и на написание, чтобы имя не выглядело странно.
Немного странно как раз выглядят имена, где вместо гласной «у» теперь согласная «w». Қуаныш – Qwanysh, Зәуре – Zaewre, Айсұлу – Ajsulw, Күнсұлу – Кuensulw.

Красивое и простое написание у имени Нұрсұлтан – Nursultan, буква «ұ» превратилась в «u». Мягкая «ү» стала сочетанием «ue»: Гүлназ – Guelnaz, Үмітжан – Uemitzhan, Жүніс- Zhuenis.

«Ы» стала латинской «у»: Айбын - Ajbyn, Ырысты – Yrysty, Ыкылас – Ykylas.

Про букву «я» разработчики и вовсе забыли, не указав ее ни в алфавите, ни в диграфах. Логично предположить, что она записывается как «ya»: Ілияс - Iliyas, Әсия – Aesiya.

Стоит отметить, что имена многих казахстанцев «обрусели» и не записываются через специфичные казахские буквы. К примеру, Айсулу, Алия, Камила – написание каждого имени индивидуально.

Читателям NUR.KZ мы предлагаем написать свое имя с помощью нового алфавита в комментариях.

А вот так будет выглядеть самое длинное казахское слово "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан" - Qanaghattandyrylmaghandyqtaryngyzdan.
https://www.nur.kz/1614217-aesel-qajrat-kak-budut-vyglyadet-kazakhskie-ime.html
Профайл

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 14:06
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 11 из 11«1...91011
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Gljuk, Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 6
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх