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§ NG.kz
В Казахстане приняли новые правила медицинского освидетельствования водителей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недопустимые промилле начинаются с 0,5 и называются «легким опьянением». То, что до этого — скажем, 0,3 — допустимо. Мы предлагаем разобраться: сколько это – 0,3 и 0,5 промилле и чем они грозят вождению?
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§ vbn
Re: В Казахстане приняли новые правила медицинского...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 12.09.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
перед вождением не принимай и будет тебе счастье :lol:
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Гость
В Казахстане приняли новые правила медицинского освидетельствования водителей




Отправлено: 12.09.17 - 13:56
Комментарий проходит проверку.

§ CrazyBeaver
Re: В Казахстане приняли новые правила медицинского...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 12.09.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пляшущие буквы и плавающие строчки явно не пойдут в зачет.
Так у меня всю жизнь почерк пляшет, что-же меня теперь в опьяненные записывать?
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§ 74
Re: В Казахстане приняли новые правила медицинского...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
усе.. кормушку степных "джигитов" - колхоманов прикрыли..? А как же подуть в кулек и насладиться запахом чеснока? Кто же теперь будет утверждать что вы пьяны.. ай ай ай....
точно, все же теперь офицерами стали..
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Гость
В Казахстане приняли новые правила медицинского освидетельствования водителей




Отправлено: 12.09.17 - 13:58
Комментарий проходит проверку.

§ vbn
Re: В Казахстане приняли новые правила медицинского...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 12.09.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
прикрыли.

народ у нас изобретательный
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