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Страница 10 из 11«1...891011»
§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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* Змея Подколодная
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.09.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А я - наблюдаю обратное.

Мне тоже интересно, как будто живем в параллельных мирах, на собственном примере, я его уже писала, работая с казахами, слышу исключительно русскую речь. Как что написать на казахском языке, забирают домой, чтобы ажека перевела. Какое либо мероприятие, где надо сказать на гос языке, на арене одни и те же 5 человек. И не говорите, что это местечково, в полиции заявление на отпуск по шаблону пишут на каз языке, у кадровиков там возможно буйрык,т.е. приказ и т.д., а все остальное на русском или будете спорить?
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§ JereK
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 12.09.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А я - наблюдаю обратное.
Как так?


Обратное - это что? Специалисты со всего мира ринулись в казахстан? :lol: Брешешь, как всегда.
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§ Victor Yang
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9229
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Мне тоже интересно, как будто живем в параллельных мирах

Я думаю, это от региона зависит. Запад, юг и Астана говорят, в основном, на казахском. Остальной центр, север и восток - на русском.
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§ JereK
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 12.09.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Мне тоже интересно, как будто живем в параллельных мирах


Да тут все просто объясняется на самом деле. Мы живем в казахстане, а он строчит тут по методичке из хабарии. Ну и в астане к тому-же декорации получше, чем во всей остальной стране. Небось, если у них какую-нибудь динмухамеда кунаева раскопают на три года, загадив глиной окружающие районы, то быстро сядет вся администрация города с подрядчиками на пару. Вот всякие молоденькие барашки и подрабатывают платным троллингом для поддержки штанов, не видя реальной картины у себя под носом.
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Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 13:07
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
а все остальное на русском или будете спорить?

А чё спорить , как только школы с государственным языком обучения (а их становится всё больше и больше) начнут массово выпускать своих учеников , и это поколение так же массово войдёт во все сферы государства , так ситуация поменяется . Или будете спорить ?

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Обратное - это что?

Какой же ты трудный-то на соображалку...
Обратное - это никто из казахов и близко не собирается валить из Казахстана.
Наоборот - валят в Казахстан: в моем окружении 8 оралманов - 3 из Узбекистана, 4 из России, 1 из Ашхабада.
Что непонятного-то?

vtb
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Казахи стоят в очереди в посольство на выезд на ПМЖ в РФ?

Ничего смешного в общем то. Загляни ради интереса, процентов 30 в очереди казахи

гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vtb:
Ничего смешного в общем то. Загляни ради интереса, процентов 30 в очереди казахи


естественно. казахи что не люди уже .
тем более много семей многонациональных.
человек ищет где лучше и комфортнее ему жить.
где он может реализовать себя. свои навыки и знания.
где нет законов саке-маке.
а если нет агашек, тем более.

кустанаец 1
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
У нас параллельно существуют две реальности, русскоязычная и казахскоязычная.
И вот этот законопроект их оттолкнёт ещё дальше друг от друга.

Это программа весь казахстан от толкнет от всех сфер Это уже было 1920-1940 год Подъема Казахстана в те годы не было абсолютно Кто будет понимать молодежь которая будет учится на этом языке ? Ну и что . что он будет знать английский на бытовом разговорном ? Да ничего куда с ним можно идти ? Все переводчиками будут? А кого переводить будут и на какой язык ? Китайцам или русским ? казахов вообще можно будет перестать понимать любому человеку кроме казаха

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 13:37
Комментарий проходит проверку.

гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 13:41
Комментарий удален модератором.

§ Доктор СИЗО
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 12.09.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
загадив глиной окружающие районы, то быстро сядет вся администрация города с подрядчиками на пару. Вот всякие молоденькие барашки и подрабатывают платным троллингом для поддержки штанов, не видя реальной картины у себя под носом.

-не похоже на вас совсем Виктор Янгович....уж не 112-й ли пишет вместо вас....
- что будет то и будет....
- в Казахстане за 100 лет уже трижды менялась грамота, и все живы и здоровы....
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гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
буква W в еще непринятом алфавите уже заставляет "с самими казахами нам придется еще повозиться"

///"Всех пугает знак "W". Звук, который обозначает "W", в английском языке есть. Артикуляционно вы все нормально воспринимаете. Абсолютно идентичные звуки в казахском языке - вы не воспринимаете. Вот психологический момент какой. Самый важный момент - поэтому с этим звуком, видимо, с самими казахами нам придется еще повозиться", - пояснил доктор филологических наук, профессор Алимхан Жунисбек. ///

ТАНОМИ
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А чё спорить , как только школы с государственным языком обучения (а их становится всё больше и больше) начнут массово выпускать своих учеников , и это поколение так же массово войдёт во все сферы государства , так ситуация поменяется . Или будете спорить ?


Нет, не буду. Соглашусь, но только на то, что одна популяция малограмотно пишущих по казахски и по русски на кириллице сегодня, сменится на популяцию ещё более малограмотных, пишущих на латинице завтра. Но и сейчас, и в будущем это не имеет никакого значения. Ибо ситуация не поменяется: как была важна протекция для своих (хоть грамотных, хоть безграмотных), так она и будет править бал. Чего копья ломать? В мире, где правит трайбализм и "агашизм" всё условно. Условились, что вот ЭТО правильно, а вот это НЕПРАВИЛЬНО , ЭТО нужно, а вот это - не нужно - так и будет. А на то, что по факту правильно и полезно для страны - ПЛЮВАТЬ.
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