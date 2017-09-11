Цитата: Хохол:

А чё спорить , как только школы с государственным языком обучения (а их становится всё больше и больше) начнут массово выпускать своих учеников , и это поколение так же массово войдёт во все сферы государства , так ситуация поменяется . Или будете спорить ?





Нет, не буду. Соглашусь, но только на то, что одна популяция малограмотно пишущих по казахски и по русски на кириллице сегодня, сменится на популяцию ещё более малограмотных, пишущих на латинице завтра. Но и сейчас, и в будущем это не имеет никакого значения. Ибо ситуация не поменяется: как была важна протекция для своих (хоть грамотных, хоть безграмотных), так она и будет править бал. Чего копья ломать? В мире, где правит трайбализм и "агашизм" всё условно. Условились, что вот ЭТО правильно, а вот это НЕПРАВИЛЬНО , ЭТО нужно, а вот это - не нужно - так и будет. А на то, что по факту правильно и полезно для страны - ПЛЮВАТЬ.