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§ NG.kz
Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поговорили мы о "зеленых" технологиях, летающих по бескрайней казахстанской степи целлофановых пакетах и о "ворчливых алматинцах", которые на выставку все-таки поехали. Начав с критики ЭКСПО, собеседник рассказал и о пользе. Что хорошего Досым Сатпаев видит в ЭКСПО, читайте в нашем интервью.
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гость
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вывод я понял такой- экспо саммиты, симпозиумы-
это одна отдельная история, народа Казахстана не касающаяся.
но итоги- ожидаемая девальвация, соответственно повышение цен на все и вся-
придется расхлебывать народу.
и как следствие не улучшение уровня жизни, а наоборот.
плюс зима с новыми неподьемными тарифами.
бензин уже дал старт всему остальному

Читатель 1
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличное интервью, всё расставлено по полочкам. (Жирный минус и тощий тощий плюс). Понравился момент: ну хоть инфраструктура экспо осталась, а так всё равно бы всё стырили)))(классика жанра)

Привет из Кустаная
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Но если исходить из самого худшего варианта, то, возможно, потраченные на эти объекты деньги, могли как-нибудь разворовать в рамках других проектов. А сейчас эти деньги – да, их воровали – но, по крайней мере, что-то еще и осталось. По крайней мере, шар казахстанского павильона никто не укатит в неизвестном направлении."
По словам политолога воровство приняло обыденный характер. Это уже не смешно. Докатились... Это же надо - уповать на то, что хоть какие-то деньги остались на организацию выставки...

Денис
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одну экспу тналогоплательщики и граждане не перенесут или поубегают из этого корумпированного госдарства или повымерзаюжт как мамонты

§ сайлау курманов
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2107
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.09.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а главный еще что то замышляет ,
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спортсмен
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо хоть право на олимпиаду проиграли китайцам .
это был бы вообще крах .

гость
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а главный еще что то замышляет ,


скорее всего да.
но не заводы и не рабочие места.
межгалактические саммиты- это точно будет .

Денис
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придет новый строй, такой же коррумпированный, будут как Хрущев винить в культе личности прежнего..и так же воровать у своих граждан и не заботиться об их благосостоянии.

кустанаец 1
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное из всего этого понятно то , что Казахстан на сегодня это большие дорогие понты . Все люди в кредитах, производства не финансируются , сельхоз управление заставляет крестьян которые вырастили масличные культуры заключать договора на переработку с маслозаводами которых очень мало , для того , что бы крестьяне получили субсидии, а маслозаводы некоторые культуры переработать не могут , технически невозможно. У нас и министр сх видимо ПАТАМУШТА как и мин образования и культуры

кустанаец 1
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй плюс, но он очень аморфный, но чтобы не малевать все черной краской… возможно, что кто-то из этих тысяч и тысяч детей, посетивших ЭКСПО и увидевших технологические новинки других стран, может быть, из них когда-нибудь вырастут казахстанские инженеры, биллы гейтсы, стивы джобсы, илоны маски… Именно благодаря тому детскому впечатлению, которое у них осталось.
Самая плачевная цитата из статьи .

§ Vital
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4638
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут больше добавить нечего.😔😕🙊
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Нурлан
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все эти месяцы работы ЭКСПО все время опасался – лишь бы не произошло какого-то технического сбоя, разрушения какой-то конструкции. *****

А теперь можно на металлом разбирать и кырпышы.

* Алиса
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3633
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.09.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты прогнозируют подорожание продуктов и ослабление курса тенге
Новые цены на бензин — это только начало. Экономисты прогнозируют удорожание продуктов и ослабление курса национальной валюты. И произойти это может уже осенью. Эксперты отчасти связывают это с закрытием выставки ЭКСПО.
«Власти, проводя ЭКСПО и не желая каким-то образом повышать социальный градус, каким-то образом, конечно, влияли на то, чтобы цены были более стабильны. Если говорить о дальнейшем поведении цены, то я хочу сказать, что в большой степени сегодня цена привязана к поведению национальной валюты», — говорит экономист Айдар Алибаев.
Ослабление курса тенге и рост инфляции, по словам эксперта, неминуемо приведет к удорожанию продуктов.
Ведь часть продуктовой корзины состоит из импортных товаров. Напомним, что накануне Астана громко отметила закрытие выставки ЭКСПО.
Последний день оказался самым тяжелым для организаторов: такого наплыва гостей не ожидал никто. Огромные очереди образовались даже у самых непопулярных павильонов. За три месяца ЭКСПО посетили около 4 миллионов человек из 178 государств мира.
Здесь работали 4 с половиной тысячи волонтеров. Многие искренне полюбили Казахстан.
«Сегодня последний день, очень жалко. Астана понравилась очень. Людей много приходило на выставку. И сегодня последний день, время очень быстро идет», — говорит сотрудник павильона Анголы Жозе Гарсия.
https://www.nur.kz/1614557-eksperty-prognoziruyut-podorozhanie-p.html

просто очередной "праздник"...
Профайл

Гость
Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 14:09
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