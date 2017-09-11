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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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§ JereK
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 12.09.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это они тебе сами сказали?


Нет. Я это наблюдаю каждый день, практически.

Цитата:
Бывалый:
У меня вот в профессиональном окружении очень много казахов


Это среди "профессиональных" троллей и заправщиков картриджей что-ли? Не интересует, спасибо... :-)

PS. Забыл отдельно упомянуть жулье из акимата, или кому ты там картриджи заправляешь. Весь этот контингент никуда не собирается, это верно.

Цитата:
Бывалый:
Тебе не кажется что ты себя тупо обманываешь?


Нет. Сдается мне, что это ты тут брешешь, как нашальник в методичке написал. :-)

[Исправлено: JereK, 12.09.2017 - 11:13]

[Исправлено: JereK, 12.09.2017 - 11:16]
Профайл

Все просто
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это они тебе сами сказали?

Ну опять, мастер спорта по всем видам спорта. Это говорит посольство РФ в Казахстане, не статистика, не СМИ.
Цитата:
Бывалый:
Тебе не кажется что ты себя тупо обманываешь?

Сам то казахские знаешь, или чемодан пакуешь?

Qajrat
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мое новое имя.
я возмущен.

михалыч
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я бы наверное умер сразу если бы меня вот так с перепугу
переименовали, как пример--
Қуаныш – Qwanysh, Зәуре – Zaewre, Айсұлу – Ajsulw, Күнсұлу – Кuensulw.

как теперь казахи имена детям будут давать, сочувствую.

*Влад
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 11:55
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6698
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.09.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну если закрывать глаза на произошедший расклад владения языками среди казахов, то можно еще двадцать лет придуряться что казахи так и не знают свой язык ))))))))


А если сидеть в уютном бизнес-центре в Астане, можно уверенно считать, что Казахстан уверенно движется в будущее и уже вошёл в десятку лучших стран на планете :)

К реальности ни то, ни то что ты мне попытался приписать, отношения не имеет никакого.

Цитата:
Бывалый:
Зачем?
Твоими словами до тебя лучше доходит, а то ты не врубаешься...


Так у тебя в мозгу уже автострады проложены, по которым у тебя идёт т.н. мыслительный процесс - со скрипом, но по привычным поворотам.

О тебе забочусь, попробуй что нибудь новое.
Ну, кхм, в хорошем смысле этого слова, не пойми меня неправильно.
Хотя...
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§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6698
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.09.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Нет. Я это наблюдаю каждый день, практически.


У нас параллельно существуют две реальности, русскоязычная и казахскоязычная.
И вот этот законопроект их оттолкнёт ещё дальше друг от друга.

Цитата:
михалыч:
Қуаныш – Qwanysh, Зәуре – Zaewre, Айсұлу – Ajsulw, Күнсұлу – Кuensulw.


Представляю как будут читать эти имена иностранцы :)

Попробуйте по правилам английской транскрипции их прочитать, получается даже не близко.

К слову, даже те кто вообще ни слова по казахски не понимает - казахский текст на кириллице прочитать вслух может, например :)
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Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 12:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 12:27
Комментарий проходит проверку.
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