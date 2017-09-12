Марк Стаканыч Re: Сломали новый забор #3







Отправлено: - 10:21 Цитата: Сломали новый забор

Заборы ,у нас в степи приживаются тяжело.

Просторы у нас в ментальности превальируют.

А перекрёсток там вроде как т-образный, но некоторые гуманоиды двигаясь со стороны горводоканала ,ориентируются по пешеходному светофору, и прут как бараны.И ведь ни одного знака, зато забоорыыы.....