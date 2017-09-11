/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 431 из 431«1...429430431
Гость4
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Ты прав, братан!
Даже знаю, чем все закончится. Видал картину утро стрелецкой казни? Дак это детский сад ,,Козюлька''.
Зато любимчика, Душку наградят как узника совести и пострадавшего от массового террора ...

Мужики может опять соберемся да покажем ему кузькину мать? Так это продолжаться не может, тут не детский сад в конце концов.

Гость5
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гость4 хорошая идея. Кстати командир в вашей компании уже есть. Выбирать даже ненадо. Правда она женщина. Ну не че страшного я в этом невижу.

кустанаец1
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость5:
Гость4 хорошая идея. Кстати командир в вашей компании уже есть. Выбирать даже ненадо. Правда она женщина. Ну не че страшного я в этом невижу.

А что 112й с женщиной тебе честно слабо выйти? И не неси пургу на Ольгу Германовну! Я бы на ее месте на тебя в суд подал за провокации!

Гость 130
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я сразу застолбил ник Гость 130 и пусть только кто отберет у меня этот ник :-x Хватит уже в детсад играть со 112м.

Гондурасец 2
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте поговорим о 11е сентября, только не о 112м в америке а о людях которых убили терористы.

Гость131
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кустанаец1 а тебе некажется что ты видешь провакацию?

Гость132
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанаец1 . командир это Лиля. Ты спецом притворяешся что непонял.

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.09.17 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько раз уже говорил о том, что нужна обязательная (!) регистрация!!! Поменьше дебилов будет всякую чушь пороть.
Профайл

ujcnm
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 09:02
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 09:04
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
закройте побыстрее дверь в ветке про ремонт на замок ,
пусть таксист там сидит взаперти и пишет.

кустанаец 2
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.09.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И чтобы мы сами писали тут без него

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 12.09.17 - 12:10
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 431 из 431«1...429430431
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 0
Всего: 172

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх