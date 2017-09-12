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§ NG.kz
Похитители труб)))
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11.09.17 в 21.40 я видела, как двое мужиков(не мужчин) украли трубу!Наверно смешно, но мне, как-то не очень(.
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Гость
Re: Похитители труб)))




Отправлено: 12.09.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, поржал. :lol:

ди
Re: Похитители труб)))




Отправлено: 12.09.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..это только начало

гость
Re: Похитители труб)))




Отправлено: 12.09.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжайте наблюдение! :-x

Гость
Похитители труб)))




Отправлено: 12.09.17 - 12:24
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