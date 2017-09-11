Цитата: Бывалый:

Ну если закрывать глаза на произошедший расклад владения языками среди казахов, то можно еще двадцать лет придуряться что казахи так и не знают свой язык ))))))))



А если сидеть в уютном бизнес-центре в Астане, можно уверенно считать, что Казахстан уверенно движется в будущее и уже вошёл в десятку лучших стран на планете :)



К реальности ни то, ни то что ты мне попытался приписать, отношения не имеет никакого.



Цитата: Бывалый:

Зачем?

Твоими словами до тебя лучше доходит, а то ты не врубаешься...



Так у тебя в мозгу уже автострады проложены, по которым у тебя идёт т.н. мыслительный процесс - со скрипом, но по привычным поворотам.



О тебе забочусь, попробуй что нибудь новое.

Ну, кхм, в хорошем смысле этого слова, не пойми меня неправильно.

Хотя...