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§ NG.kz
Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поговорили мы о "зеленых" технологиях, летающих по бескрайней казахстанской степи целлофановых пакетах и о "ворчливых алматинцах", которые на выставку все-таки поехали. Начав с критики ЭКСПО, собеседник рассказал и о пользе. Что хорошего Досым Сатпаев видит в ЭКСПО, читайте в нашем интервью.
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гость
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вывод я понял такой- экспо саммиты, симпозиумы-
это одна отдельная история, народа Казахстана не касающаяся.
но итоги- ожидаемая девальвация, соответственно повышение цен на все и вся-
придется расхлебывать народу.
и как следствие не улучшение уровня жизни, а наоборот.
плюс зима с новыми неподьемными тарифами.
бензин уже дал старт всему остальному

Читатель 1
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличное интервью, всё расставлено по полочкам. (Жирный минус и тощий тощий плюс). Понравился момент: ну хоть инфраструктура экспо осталась, а так всё равно бы всё стырили)))(классика жанра)

Привет из Кустаная
Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Но если исходить из самого худшего варианта, то, возможно, потраченные на эти объекты деньги, могли как-нибудь разворовать в рамках других проектов. А сейчас эти деньги – да, их воровали – но, по крайней мере, что-то еще и осталось. По крайней мере, шар казахстанского павильона никто не укатит в неизвестном направлении."
По словам политолога воровство приняло обыденный характер. Это уже не смешно. Докатились... Это же надо - уповать на то, что хоть какие-то деньги остались на организацию выставки...

Гость
Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы




Отправлено: 12.09.17 - 12:11
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