Привет из Кустаная Re: Сатпаев: пока мы проводим ЭКСПО, другие – строят заводы #3







Отправлено: - 11:20 "Но если исходить из самого худшего варианта, то, возможно, потраченные на эти объекты деньги, могли как-нибудь разворовать в рамках других проектов. А сейчас эти деньги – да, их воровали – но, по крайней мере, что-то еще и осталось. По крайней мере, шар казахстанского павильона никто не укатит в неизвестном направлении."

По словам политолога воровство приняло обыденный характер. Это уже не смешно. Докатились... Это же надо - уповать на то, что хоть какие-то деньги остались на организацию выставки...