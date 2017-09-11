Цитата: Горожанин_kst:

Прошлой зимой отдал около 70 кусков за восстановление БУСа после заправки фиговой солярой. Запарафинил.

А вы мне тут трёте парафин это хорошо.

Парафин зимой и парафин летом две большие разницы,не надо всё в одну кучу валить и кричать ,что это плохо.

Цитата: Горожанин_kst:

Хорошо, когда в меру и по погоде.

Вот и я о том же .