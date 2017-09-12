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§ NG.kz
Сломали новый забор
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сломали новый забор
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707
Re: Сломали новый забор




Отправлено: 12.09.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане на каретах скорой помощи слово ambulance написано задом наперед как ecnalubma еще и буквы перевернуты. Для чего это сделано?

Никола
Re: Сломали новый забор




Отправлено: 12.09.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это международная практика, чтобы водитель смотря в зеркало заднего вида мог прочитать

Гость
Сломали новый забор




Отправлено: 12.09.17 - 10:21
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