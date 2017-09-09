Цитата: CHINOIS:

вот у нас привыкли говорить о том, чему не могут дать ума, что это чемодан без ручки....

Ты уже побежал выращивать бананы в тундре?

Цитата: Серый волк:

Эта цифра в 1 млрд тенге сильно завышена.

В РФ строительство одного детсада обходится в среднем в 300 млн рублей.