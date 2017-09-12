NG.kz Полиция призывает американцев не стрелять в ураган "Ирма"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:44 Автор идеи не ожидал, что на его предложение выпустить пар отзовётся столько желающих. Предложивший на "Фейсбуке" открыть стрельбу по урагану "Ирма" житель Флориды набрал больше 26 тысяч сторонников. Ещё 53 тысячи оказались "заинтересованы" в его предложении.

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