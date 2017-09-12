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§ NG.kz
Полиция призывает американцев не стрелять в ураган "Ирма"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор идеи не ожидал, что на его предложение выпустить пар отзовётся столько желающих. Предложивший на "Фейсбуке" открыть стрельбу по урагану "Ирма" житель Флориды набрал больше 26 тысяч сторонников. Ещё 53 тысячи оказались "заинтересованы" в его предложении.
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§ 74
Re: Полиция призывает американцев не стрелять в ураган...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4314
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.09.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто то физику плохо учил
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