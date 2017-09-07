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Бывалый
Новости сайта и форума




Отправлено: 07.09.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Немолчева Виолетта:

Так потому и признана одной из самых лучших: вашими "молитвами", ога.
В чем же состоит ваше возмущение-то?

Гость
Новости сайта и форума




Отправлено: 08.09.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогая редакция!
А чего вы не регините новых пользователей?
Хочу зарегиниться. А вы не разрешаете.

§ Ваш земляк
Новости сайта и форума
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.09.17 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
инкогнито:
Ударник сделали районом города, а про дороги никаких вестей. дайте пожалуйста огласку, вам проще найти кому сообщить. тут после дождя невозможно пройти и проехать, машины люди бросают на въезде и дальше месят грязь пешком.

Так там вообще никогда дорог не было! Зимой после бурана ждали, когда кто-нибудь на Ниве проедет. Только тогда можно было выбраться кое-как. А иной раз всем посёлком утром лопатами снег кидали. Было дело...
Профайл

Житель города
Новости сайта и форума




Отправлено: 12.09.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях ездили в аэропорт Костаная и были приятно удивлены. Новый памятник ,но очень понравился новый облик моста по дороге в аэропорт. Его красиво разрисовали . Нельзя ли узнать ,во сколько обошёлся нашему городу ,такой мост с пейзажами ??? Мне ,как жителю городу интересно , сколько было выделено денежных средств из бюджета на эту работу ???
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