Цитата: инкогнито:

Ударник сделали районом города, а про дороги никаких вестей. дайте пожалуйста огласку, вам проще найти кому сообщить. тут после дождя невозможно пройти и проехать, машины люди бросают на въезде и дальше месят грязь пешком.

Так там вообще никогда дорог не было! Зимой после бурана ждали, когда кто-нибудь на Ниве проедет. Только тогда можно было выбраться кое-как. А иной раз всем посёлком утром лопатами снег кидали. Было дело...