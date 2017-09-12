Доктор СИЗО Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #951





(Пользователи) Сообщений: 3995

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 04:36 Дракон про свечи слышал давно. Они должны куплены в церкви и освящены батюшкой. Ходить с ними нужно по комнатам по часовой стрелке вдоль стены.Если свечи начинает в этом месте. Это не есть хорошо. Не знаю что сказать. Может сквознячок поддувает снизу? Пару раз сам попробуй. Тогда и решишь для себя. Сквозняк или злой дух, сидящий в этом углу. Марику привет!!! Видел твою кухню. Главное, что там всегда была спелая и добрая женщина, которая понимала бы твою душу!!!