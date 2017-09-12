drakon Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #946





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11890

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:20 Цитата: Алиса:

рюмочную в доме увидеть и

Был бы дом у меня,свой. Давно бы сделал.

Про свечи,где то вчера то ли слышал,

то ли вычитал,что когда от свечи - идёт

чёрный дым,это Аура- очищается,"негатив"

весь - сгорает...