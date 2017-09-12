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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11890
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
рюмочную в доме увидеть и

Был бы дом у меня,свой. Давно бы сделал.
Про свечи,где то вчера то ли слышал,
то ли вычитал,что когда от свечи - идёт
чёрный дым,это Аура- очищается,"негатив"
весь - сгорает... :lol: :oops:
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§ 112
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.09.17 - 00:26
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§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5405
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.09.17 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Готовим место под плазменный телевизор..

Ну не плазменный он ,а "ЖК" или "LED" ,плазменные щас наверно уже и не делают.
На ОЛХ то-же многие пишут плазма,хотя там норм "ЖК" телевизор.
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§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5405
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.09.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Детишки спят.
А ты объясняешся любимой в любви. Эххх..

В любви объясняются как раз таки когда детишек ещё нет,а потом когда дети появляются там уже не до объяснений в любви.
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§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11890
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
когда дети появляются там уже не до объяснений в любви.

Молодо - зелено... :lol: :lol:
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* Доктор СИЗО
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3994
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 12.09.17 - 04:36
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Гость
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.09.17 - 07:09
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§ Dron
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все ничего и обои норм. Но вот та белая газплита... кажется все портит. Ты где ее откопал? :-)
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§ Dron
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 12.09.17 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну не плазменный он ,а "ЖК" или "LED" ,плазменные щас наверно уже и не делают.


Это клеймо крепко и надолго повисло над всеми тонкими телевизорами.
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