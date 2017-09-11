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§ NG.kz
В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях "КазМунайГаз" подорожало до 144 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 158 тенге.
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гость
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин




Отправлено: 11.09.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я не спец конечно

Зачем тогда что то комментировать?

§ Горожанин_kst
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 824
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.09.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я не спец конечно,но говорят что солярка с парафином-это для дизеля

смерть это для дизеля. Двигатель запарафинишь, потом замаешься промывать, да и по электронике швах полный. В такую полновесную копейку отольётся, хоть плач.
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§ Vital
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4635
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Врядли кто зимой специально мешают зимнию с летней. Наша зимняя и так с натяжкой имеет свойство зимней салярке. Первый раз слышу такую версию. Хотя кто знает может быть и так в каких то особых автомобилях. Надо будет углубить свои знания, так как у меня новый дизель
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Бывалый
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин




Отправлено: 11.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
а все почему?

А все потому что машина у тебя - г...
Цитата:
Гость:
Падение мощности двигателя, увеличенный расход - частое явление на наших заправках, торгующих бензином с говноприсадками.

Б...
Вот сколько эксплуатировал зажигалку до дизеля - ну ни разу не повышался расход на нашем бензе.
Что вы всякие мифы повторяете друг за другом?
Цитата:
Добринцофф:
Я не спец конечно,но говорят что солярка с парафином-это для дизеля не плохо,а норм.Зимняя без парафина идёт так её рекомендуют с летней мешать для смазки.

+

Бывалый
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин




Отправлено: 11.09.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
смерть это для дизеля. Двигатель запарафинишь

Что ты несешь?
Чем тебе парафины в летней солярке помешали?
Парафины в солярке - это гуд.
Парафины смазывают ТНВД и при сгорании дают много энергии.
На зимней, "сухой", солярке и для ТНВД хуже, и расход чуть выше идет потому что теплота сгорания у нее ниже.

§ Dron
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.09.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Парафины в солярке - это гуд.
Парафины смазывают ТНВД и при сгорании дают много энергии.
На зимней, "сухой", солярке и для ТНВД хуже, и расход чуть выше идет потому что теплота сгорания у нее ниже.


Тем не менее Toyota официально отказалась от поставок в Казахстан автомобилей с дизельными двигателями из за низкого качества нашего топлива. В России же Toyota можно купить с дизельным двигателем.
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§ Моше
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4351
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.09.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктору сизо: карбюратор на своей копейке проверяйте, у меня инжектор и просто машина умная, и когда в неё льют ослиную мочу с присадками, она это очень хорошо чувствует. Зажигание выставлено правильно, по заводскому и с поршневой полный порядок.

Бывалой простыне: это у тебя говномашина, которая жрет все что ей дадут...

Вот странные товарисчи, начинают валить на машину, с которой полный порядок, и реагировала она так только на гелиосовский бензин 95... что явно указывает на бодяжнось продукта всеразличными говноприсадками...
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§ Добринцофф
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5405
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.09.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
смерть это для дизеля. Двигатель запарафинишь, потом замаешься промывать,

Что значит запарафиниш?Вообще-то летняя солярка идёт с парафином и это нормально,а зимняя без него поэтому и не застывает.
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