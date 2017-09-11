112 Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #938





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:47 Пока немного но тактика и решения просматриваются уже.

Много мелочей, которые полезны, например как я соединил гардеробную со стеной впнной или как сделал в гипсокартоне интересные места для креплений будь в будущем это бойлер или держалки, но в силу известных причин это будет опущено..

Как устанавливал кухню на полу с расхождением в 6 почти сантиметров, эти важные мелочи пока опущу..