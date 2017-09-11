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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 63 из 64«1...61626364»
§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.09.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В зале топим трубы в стены, так как перед тв будет предположительно находиться раскладной диван..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.09.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готовим место под плазменный телевизор..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.09.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готовим так же гардеробную, хм..
Забыл зеркало наклеить на дверь..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.09.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати окно в кухне тоже установили, тройное остекленение, сложное открывание, как и в зале добавочное..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.09.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выбор обоев.
Выбрал эти.
Хотел по 9 тысяч, те понравились, но за неимением денег все таки взял эти по 2000 тенге 4 рулона.
Итого 8000.
По 9 вышли на ровно бы на 10 тысяч дороже..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.09.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда..
Тяжелый выбор люстр и выбрал эту за 18 тысяч тенге..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.09.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот собственно и она, но уже у меня дома..



На вид невзрачна, но переливается там что то розово голубое..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.09.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока немного но тактика и решения просматриваются уже.
Много мелочей, которые полезны, например как я соединил гардеробную со стеной впнной или как сделал в гипсокартоне интересные места для креплений будь в будущем это бойлер или держалки, но в силу известных причин это будет опущено..
Как устанавливал кухню на полу с расхождением в 6 почти сантиметров, эти важные мелочи пока опущу..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.09.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати сочетание цвета кухни, остатков с ванны кафеля, линолеума и обоев думаю более чем оптимально..
Еще раз полюбуюсь цветом..
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§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11890
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Выбрал эти.

Марик,отличные обои...
:lol:
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§ Алиса
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3631
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.09.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,отличные обои...

о господи, из-за бутылочно-рюмочных натюрмортов что ли? ;-)
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§ 112
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.09.17 - 00:05
Комментарий проходит проверку.
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§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11890
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
о господи, из-за бутылочно-рюмочных натюрмортов что ли? ;-)

А почему,что плохие? Сделать такую комнату - "Рюмочная".
Сидишь себе с любимой женщиной,,длинными
зимними вечерами,при свечах.Детишки спят.
А ты объясняешся любимой в любви. Эххх... :lol:
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§ 112
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.09.17 - 00:08
Комментарий проходит проверку.
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§ Алиса
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3631
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.09.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сделать такую комнату - "Рюмочная".

чую Барбаре скоро предстоит рюмочную в доме увидеть и потягивать Цитата:
drakon:
длинными зимними вечерами,при свечах.

:oops:
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Ответить Новый топик
Страница 63 из 64«1...61626364»
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