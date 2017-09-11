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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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Монгол шуудан
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Резюмирую
Попытка достучаться до мозгов не увенчалась успехом.
Адресат выбыл в неизвестном направлении.

Самер
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буквы "ж" нет почему-то. Идея о 25-26 буквах хорошая, а реализация не очень.

§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6696
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.09.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это ПОКА владеющих языком.


Лет двадцать я это слышу, да.

Цитата:
Бывалый:
А потенциально - казахи выучат каз.язык, а русские стопудово не будут.


А Нью-Астана станет центром вселенной!

Цитата:
Бывалый:
Так что смени руки и не дергай так сильно, а то оторвешь...


Ну ты хоть что нибудь другое выдумай, а не повторяй за мной :)

Цитата:
Бывалый:
мне приятно как ты мне дергаешь, детка ))))


Какие открытия!
А у тебя точно есть жена и дети? Или они у тебя для этого, кхм, как говорят враги - they're just my beard? ))
Профайл

кустанаец 1
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
*Влад:
пиши по Русский, а то пишешь на каком то птичьем языке,

мозги у тебя куриные , внизу для тех кто не понимает перевод на русском

Раман
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
*Влад:

пиши по Русский,

Цитата:
*Влад:
ум хочешь показать?

Ты,влад, тоже пиши по русски.
А то строчишь по РусскиЙ,
А это не каждому дано понять,
Уши то торчат ,влад!

*Влад
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
мозги у тебя куриные , внизу для тех кто не понимает перевод на русском

жаль что мой дед не дожил до этого времени, он когда то вправил им мозги, что они даже думать на этом языке боялись.

*Влад
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
Ты,влад, тоже пиши по русски.
А то строчишь по РусскиЙ,
А это не каждому дано понять,
Уши то торчат ,влад!

как могу так и пишу, извини уж, не филолог.

*Влад
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Первое сказано немецким языком , снизу перевод на русский .Модератор не нужно удалять мои комент[/quot
я за то что бы каждое 9 е мая проводить парад победы в их столице, и кормить их перловой кашей из солдатских котлов, что бы не забывали освободителей, и причем из всех 15 Республик были полки, а потом катание на танках по их знакомым улицам с ветеранами войны, тогда они все вспомнят наш язык.

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 12.09.17 - 00:20
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