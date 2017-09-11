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§ NG.kz
Руководители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» озвучили главные проблемы своих предприятий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тепловики, и водники самым острым вопросом назвали взыскание долгов. О подготовке к отопительному сезону руководители ГКП "КТЭК" и ГКП "Костанай-Су" отчитались сегодня, 11 сентября, на аппаратном совещании в акимате Костаная.
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ди
Re: Руководители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» озвучили главные...




Отправлено: 11.09.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
то есть сорванные двери эффекта не принесли... беда...

В
Re: Руководители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» озвучили главные...




Отправлено: 11.09.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А каких возвратов долгов они хотят с такими тарифами? Снизьте адские тарифы, народ и начнет платить. У многих кустанайцев уже большая часть зп просто уходит на коммуналку.

Гость
Re: Руководители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» озвучили главные...




Отправлено: 11.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В этом году ГКП "КТЭК" сработало в плюс, - сообщил директор тепловой компании Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. - На 1 сентября 2017 года плюс составил 353,9 млн тенге. В прошлом году на это же время предприятие зафиксировало 364,5 млн тенге убытков.

Это шутка у "приезжего" такая. :lol: Надо еще один кредит брать обязательно. :lol: :lol: Кстати,а где предыдущий?(кредит).

андрей
Re: Руководители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» озвучили главные...




Отправлено: 11.09.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лукавят , они .....вот глааная проблема

Читатель 1
Re: Руководители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» озвучили главные...




Отправлено: 11.09.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Станция построена в 1951 году??? И ни РАЗУ не ремонтировалась?? (Вот это я понимаю, вот умели строить!!!!) А что же сейчас "понастроите"??))

* Алиса
Re: Руководители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» озвучили главные...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3629
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.09.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор ГКП «Костанай-Су» Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ, кроме проблемы взыскания долгов, говорил о высоком износе сетей.


очень популярный аргумент. Сколько помню - это даже хронический аргумент. Как начинают клянчить деньги на повышение, так на первом плане: износ сетей.
Сколько можно их уже "менять"? уже золотые сети должны быть за ....дцать лет. Уже земной шар можно этими сетями обвить..... Уж открыто бы говорили: мало нам, хотим больше .... :-x :-x
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§ сайлау курманов
Re: Руководители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» озвучили главные...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2104
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.09.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пишу пятый раз: за свое жилье что топлю газом оплата в десять раз меньше чем за те же квадраты в офисе в центре города, аппетиты у поставщиков тепла что пасть у акулы
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