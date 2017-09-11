Цитата: Гость5:

Гость4 хорошая идея. Кстати командир в вашей компании уже есть. Выбирать даже ненадо. Правда она женщина. Ну не че страшного я в этом невижу.



А что 112й с женщиной тебе честно слабо выйти? И не неси пургу на Ольгу Германовну! Я бы на ее месте на тебя в суд подал за провокации!