Цитата: Директор ГКП «Костанай-Су» Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ, кроме проблемы взыскания долгов, говорил о высоком износе сетей.



очень популярный аргумент. Сколько помню - это даже хронический аргумент. Как начинают клянчить деньги на повышение, так на первом плане: износ сетей.

Сколько можно их уже "менять"? уже золотые сети должны быть за ....дцать лет. Уже земной шар можно этими сетями обвить..... Уж открыто бы говорили: мало нам, хотим больше ....