NG.kz Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:42 На днях я встретила воспитательницу детского сада, в который три года исправно ходила моя дочь. "Хочу увольняться, - печально сообщила она. – В этом году 54 ребенка в группе, и это не предел".

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