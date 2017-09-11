NG.kz Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области ключи от квартир, до сих пор не могут заехать в них



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:38 75-квартирный дом № 2 "Б" по ул. Совхозная в Костанае, построенный по программе «Нурлы Жол», был торжественно сдан в эксплуатацию 5 июля, в канун Дня Астаны и дня рождения президента РК.

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