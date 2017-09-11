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≡ Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области ключи от квартир, до сих пор не могут заехать в них		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области ключи от квартир, до сих пор не могут заехать в них
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
75-квартирный дом № 2 "Б" по ул. Совхозная в Костанае, построенный по программе «Нурлы Жол», был торжественно сдан в эксплуатацию 5 июля, в канун Дня Астаны и дня рождения президента РК.
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Читатель 1
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...




Отправлено: 11.09.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неприглядные это всё вещи, нисколько чиновников не красят эти "подгонные" под даты мероприятия.
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