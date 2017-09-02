Горожанин_kst Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых... #84





(Полноправные пользователи) Сообщений: 824

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:30 Ну вот всё и разрешилось! По крайней мере для моих школяров. Учитель спокойно разъяснил, что теперь учебники...всего лишь рекомендованный для обучения материал, а не его строгая канва. Ими будут пользоваться, составляя план занятий по своему усмотрению на базе всего доступного учителю и ученику материала(надеюсь не часто). Оценок тоже не будет. Домашние задания можно не делать. Несколько контрольных срезов в четверти, по ним итоговая оценка. М-мда...прям студентов хотят сделать.

Но радует, что учиться будем по той литературе, которую посчитает нужной учитель. От учителя теперь всё зависит.

Моим детям с учителями повезло))).