Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7142





(Пользователи) Сообщений: 3991

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 19:36 Дракоша, хоть сейчас не 1937 год. Но мастерство не пропьешь.Знаете, не буду себя особо хвалить. Но я привык добиваться только чистосердечного признания.Так надежней! А с улик ваш Марик можно легко спрыгнуть и дать стрекача.Вспомните историю с его дедом. Тамошний аким поселка чуть разрыв сердца не получил, узнав про проделки Мерека Закановича. Говорит. Я же его в люльке укачивал. А он меня уже похоронил и еще Героем Советского Союза сделал))))))))