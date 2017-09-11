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Куратор темы: drakon
гость 4
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 нас всех ненавидит. я тоже ненавижу его.
он плохой дядя. и пузатый.

§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.09.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша, хоть сейчас не 1937 год. Но мастерство не пропьешь.Знаете, не буду себя особо хвалить. Но я привык добиваться только чистосердечного признания.Так надежней! А с улик ваш Марик можно легко спрыгнуть и дать стрекача.Вспомните историю с его дедом. Тамошний аким поселка чуть разрыв сердца не получил, узнав про проделки Мерека Закановича. Говорит. Я же его в люльке укачивал. А он меня уже похоронил и еще Героем Советского Союза сделал))))))))
Профайл

Шерлок холмс
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и я выяснил, что он секретный агент моссада и друг моше винницкого.
этот 112. и он плохой.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец:
О. Чет ветка пропала флуд. Закрыли что ли? Непонятно.


волнуется 112. из окопа выкинули. теперь только в деревне. вонять.
мистер фантомас.

Гость2
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость :
дракон,доктор фантомас , костанаец, кастанаец, кастанаец2, мимашол, iitra и прочии возникли из воздуха.
да от них воняет курями за версту.

Потому что под этими никами прячется трус 112 ,в открытую с нами выйти не может и боится

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шерлок холмс:

и я выяснил, что он секретный агент моссада и друг моше винницкого.
этот 112. и он плохой.

Ты давай 112 зубы не заговаривай, уже все давно вычислили тебя, знай это, он же 07й.
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