Цитата: Гость:

Ты прав, братан!

Даже знаю, чем все закончится. Видал картину утро стрелецкой казни? Дак это детский сад ,,Козюлька''.

Зато любимчика, Душку наградят как узника совести и пострадавшего от массового террора ...



Мужики может опять соберемся да покажем ему кузькину мать? Так это продолжаться не может, тут не детский сад в конце концов.