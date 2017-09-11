Серый волк Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9053

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:10 Цитата: был торжественно сдан в эксплуатацию 5 июля, в канун Дня Астаны и дня рождения президента РК Так это получается двух зайцев освоили в Акунаматате? Молодцы! Одни махом сразу и Астану надули и за одно президента РК?



Ещё очень фото объявления понравилось. Ключи от домофона новые несбывшиеся жильцы должны получать в аптеке, с копией паспорта и доками о покупке с заключением договора.

Скажите этим деятелям, что они просто гениальны! Это же насколько тонус жильцов должно поднять!! Вот в скучных городах у унылых жителей ключи от домофона выдаются с ключами от квартиры, а несчастные несколько рублей на содержание просто включены отдельной строчкой в квитанции. От чего люди ходят унылые. Никто им цирк не организует!





Ну документы понятно. Это не в акунаматате одичали и разучились компьютером пользоваться.

Это просто дом построен наверное по НАНотехнологиям ко дню рождения, и это вам не вонючий бумажка в акимате выписать. Это особые НАНоуглеродные технологии умного дома, которые можно воспроизвести только в невесомости, и на это нужна орбитальная лаборатория пристыкованная к МКС.

Запуск этой лаборатории, построенной и законсервированной ещё при прежнем акиме, который теперь в Костанайской области, планируется в самое ближайшее время с территории Актюбинской области, где она находится.

Нам удалось добыть совершенно секретные фото инновационно построенного космического челнока (многоразового использования) на стартовой позиции под Актюбинском.



Сразу видно с чиновниками, освоившими столь тонкие технологии, не пропадёте!



[Исправлено: Серый волк, 11.09.2017 - 17:17]