Цитата: Бывалый:

Это ПОКА владеющих языком.



Лет двадцать я это слышу, да.



Цитата: Бывалый:

А потенциально - казахи выучат каз.язык, а русские стопудово не будут.



А Нью-Астана станет центром вселенной!



Цитата: Бывалый:

Так что смени руки и не дергай так сильно, а то оторвешь...



Ну ты хоть что нибудь другое выдумай, а не повторяй за мной :)



Цитата: Бывалый:

мне приятно как ты мне дергаешь, детка ))))



Какие открытия!

А у тебя точно есть жена и дети? Или они у тебя для этого, кхм, как говорят враги - they're just my beard? ))