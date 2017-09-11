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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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читатель форума
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
для сведения-- мой ник "кустанаец" в настоящее
захвачен таксистом . как и ники других серых думаю.
поэтому я под ним сейчас не пишу.
поэтому воспринимайте адекватно его писанину.
он устроил игру- "против себя"-примитивно и не смешно.
примите к сведению.

Мой ник 111 тоже захватил и почему модераторы не принимают никаких мер?

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня ник "гость" захватил 112й и теперь подло пишет от моего ника, так что не верьте этому нику, 112 пользует всех как может..

Кастанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктора сизо нужно срочно арестовать на 10 суток. Он как член партии виноват в повышение цен на ком услуги. Незамедлительно нужно это сделать.

Кастанаец2
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внимание! Мой ник" кастанаец" тоже захватил 112. Прошу принять модерам серьезные меры. Вплоть арест на 15 суток.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
идиот что больше сказать.
понятно про кого.

Гастанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кастанаец2:

Смотрите как подло делает 112, Кастанаец2 это мой ник и он его тоже захватил :-P предлагаю сделать ему бойкот

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
модерация в палате номер шесть не при делах?
больного вылечите плиз.
разбушевался не по детски.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая администрация примите меры.а то я тоже уйду с форума и буду писать под незарегистрироваными никами! Как 112.

Гость3
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята не подавайтесь на провокации 112го,он нами хочет виртеть как ему выгодно и как он это хочет,ни ведитесь и надеюсь придет старший администратор и правильно как всегда нас рассудит.Заранее благодарю.

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.09.17 - 19:24
Комментарий удален модератором.
Профайл

Гость3
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гость 3 . вы почему взяли мой ник. Прошу старшего администратора как то повлиять на это. Человек совсем совесть потерял. Гость3 это мой ник. Если хотите что б вас не арестовали прошу сменить свой ник на другой.

Кастанаец1
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость3:
Гость 3 . вы почему взяли мой ник. Прошу старшего администратора как то повлиять на это. Человек совсем совесть потерял. Гость3 это мой ник. Если хотите что б вас не арестовали прошу сменить свой ник на другой.

Смотрю 112 тебе очень весело.Но ничего,мы опять проведем голосование я уже договорился о голосовалке

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мрак, модерация повелась...
таксиста пропускают, остальных трут.
без того даже что пост был.
это нечто.
дебилизм крепчает.
любите-в ж..у своего 112.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
колоколова потеряла контроль над форумом.
Тулепов извращается как может. как ушел типа.
извращенцы приветствуются?

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
колоколова потеряла контроль над форумом.
Тулепов извращается как может. как ушел типа.
извращенцы приветствуются?

Ты прав, братан!
Даже знаю, чем все закончится. Видал картину утро стрелецкой казни? Дак это детский сад ,,Козюлька''.
Зато любимчика, Душку наградят как узника совести и пострадавшего от массового террора ...
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