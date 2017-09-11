Цитата: Гость3:

Гость 3 . вы почему взяли мой ник. Прошу старшего администратора как то повлиять на это. Человек совсем совесть потерял. Гость3 это мой ник. Если хотите что б вас не арестовали прошу сменить свой ник на другой.

Смотрю 112 тебе очень весело.Но ничего,мы опять проведем голосование я уже договорился о голосовалке