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≡ Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области ключи от квартир, до сих пор не могут заехать в них		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области ключи от квартир, до сих пор не могут заехать в них
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
75-квартирный дом № 2 "Б" по ул. Совхозная в Костанае, построенный по программе «Нурлы Жол», был торжественно сдан в эксплуатацию 5 июля, в канун Дня Астаны и дня рождения президента РК.
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§ yudjin
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4768
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нынешнего руководства показуха - это фсё...
дом якобы заселили - не живут...
футбольную площадку - открыли - не играют...
набережную презентовали - а работы не початый край еще..
Стараются..открытие ради открытия.
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гражданин
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...




Отправлено: 11.09.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да ...подставили акима выходит. представляю как он теперь будет своих подопечных за это дрюкать

ди
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...




Отправлено: 11.09.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и пусть бы прокомментировал аким, зачем он вручал ключи, если знал , что жить там еще долго никто не будет

101
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...




Отправлено: 11.09.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и за одно бесплатная реклама домофона цифрал.

Рихард
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...




Отправлено: 11.09.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вот когда вручали ключи жильцы разве в квартиру не попали, чтобы осмотреть свои владения? или все условно происходило?

очевидец
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...




Отправлено: 11.09.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Когда мы заедем, никто не говорит

В 2030 году заедите когда жить лучше станете.

тётя Соня
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...




Отправлено: 11.09.17 - 18:28
Комментарий удален модератором.

правп
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...




Отправлено: 11.09.17 - 18:37
Комментарий удален модератором.

§ JereK
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1175
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 11.09.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вроде бы пока документация на дом не готова


Видимо, специалист, который подготавливает эту документацию выехал на пмж за рубеж. :lol:

Цитата:
Рихард:
или все условно происходило?


Кого-то это еще удивляет? В этой стране большая часть процессов происходит условно и на бумажке.
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* Серый волк
Re: Костанайцы, получившие 2 месяца назад из рук акима области...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9052
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.09.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
был торжественно сдан в эксплуатацию 5 июля, в канун Дня Астаны и дня рождения президента РК
Так это получается двух зайцев освоили в Акунаматате? :-) Молодцы! Одни махом сразу и Астану надули и за одно президента РК? :lol: :lol:

Ещё очень фото объявления понравилось. Ключи от домофона новые несбывшиеся жильцы должны получать в аптеке, с копией паспорта и доками о покупке с заключением договора.
Скажите этим деятелям, что они просто гениальны! Это же насколько тонус жильцов должно поднять!! Вот в скучных городах у унылых жителей ключи от домофона выдаются с ключами от квартиры, а несчастные несколько рублей на содержание просто включены отдельной строчкой в квитанции. От чего люди ходят унылые. Никто им цирк не организует!
:lol:

Ну документы понятно. Это не в акунаматате одичали и разучились компьютером пользоваться.
Это просто дом построен наверное по НАНотехнологиям ко дню рождения, и это вам не вонючий бумажка в акимате выписать. Это особые НАНоуглеродные технологии умного дома, которые можно воспроизвести только в невесомости, и на это нужна орбитальная лаборатория пристыкованная к МКС.
Запуск этой лаборатории, построенной и законсервированной ещё при прежнем акиме, который теперь в Костанайской области, планируется в самое ближайшее время с территории Актюбинской области, где она находится.
Нам удалось добыть совершенно секретные фото инновационно построенного космического челнока (многоразового использования) на стартовой позиции под Актюбинском.

Сразу видно с чиновниками, освоившими столь тонкие технологии, не пропадёте!

[Исправлено: Серый волк, 11.09.2017 - 17:17]
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