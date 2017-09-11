Цитата: гость:

для сведения-- мой ник "кустанаец" в настоящее

захвачен таксистом . как и ники других серых думаю.

поэтому я под ним сейчас не пишу.

поэтому воспринимайте адекватно его писанину.

он устроил игру- "против себя"-примитивно и не смешно.

примите к сведению.

Мой ник 111 тоже захватил и почему модераторы не принимают никаких мер?