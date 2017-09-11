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≡ 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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§ JereK
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1175
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 11.09.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
мы же Казахи оплачиваем изучение Русского языка из общего котла


При чем тут изучение? Где-то речь про изучение шла? Да и это капля в море, сравнительно с теми тратами что грядут в связи с переводом казахского языка на латиницу.

Цитата:
36+:
хотя он на по идее нах...н не нужен ваш язык


Сказал человек на русском форуме на русском языке.. :lol:

Цитата:
Бывалый:
Казахов в стране - 70%, русских - 25%


И что? Какое это имеет отношение к языковому раскладу? "Ты болен?" (с)
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кустанаец 1
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Есть е те, кто на порядки больше тебя платит, и они отнюдь не твои соплеменники.

но лично ты не платишь?

Гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне эти новшества для вхождения и модернизации напоминают мучения писателя Смекайлы, из детской книжки про Незнайку.
Цитирую
Цитата:
Скажите, пожалуйста, а какую книгу вы написали? -- Я не написал еще ни одной книги, -- признался Смекайло. -- Писателем быть очень трудно. Прежде чем стать писателем, мне, как видите, пришлось кое-чем обзавестись, а это не так просто. Сначала мне пришлось ждать, когда будет готов портативный стол. Это растянулось на долгие годы. Потом я ждал, когда сделают бормотограф. Вы знаете, как мастера любят тянуть и задерживать. В особенности этим отличается Шурупчик. Представьте себе, он два с половиной года только обдумывал, как сделать этот прибор. Ему-то ведь все равно, могу я ждать или не могу. Он не понимает, что у меня творческая работа! Конечно, бормотограф -- сложный прибор, но зачем усложнять и без того сложную вещь? -- А он разве усложнял? -- сочувственно спросил Винтик. -- Конечно, усложнял! Стал делать не просто бормотограф, а какойто комбинированный бормотограф с пылесосом. Скажите, пожалуйста, зачем мне пылесос? На это ушло лишних полтора года. Ну ничего! -- махнул Смекайло рукой. -- Теперь это у меня есть, недостает пустяков. -- Хорошо бы придумать такую машину, которая могла бы за писателя думать, -- сказал Шпунтик. -- Вы правы, -- согласился Смекайло.

§ JereK
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1175
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 11.09.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А потенциально - казахи выучат каз.язык, а русские стопудово не будут.


Нет. Все, кто из себя что-то представляет, и кто способен предложить что-то толковое миру уедут подальше от маразма. Не зависимо от национальности. И не потенциально, а уже вот прям сейчас уезжают и будут продолжать это делать. Ну а нурлыкуны и прочие поцреоты продолжат бездумное ликование, громко булькая "ура", сидя по уши в болоте или менее приятной субстанции.
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Ермек
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы не радовался так сильно. Время покажет что да как. Как бы это не привело к обратному эффекту популяризации казахского языка.

тётя Соня
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 18:34
Комментарий удален модератором.

§ Грибоедов
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 11.09.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
ну что же пора вам браться за новое ответственное задание.....перевести еще и русский язык на латиницу.... ))))))(((((((


Кстати, такие тенденции бродят среде русофилов. Они же русофобы. )
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§ Грибоедов
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 11.09.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо У поставить W - это, конечно, фетишизм какой-то и ступор каловых масс в отдельно взятом мозгу.
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гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто не знает и не учил английский или учил и забыл
теперь никогда не выучит казахский.
печалька для казахов.

Доктор Сизо
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот видите.За всех приходится думать. Приедет какой нибудь негр в Москву. А там все написано как у него в Африке. Останется только ему язык выучить и на москвичке жениться.

Читатель 1
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А очень странная ситуация с латинизацией алфавита (истинный смысл не на поверхности). ("Тут в другом месте собака порылась")

гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор Сизо:
Вот видите.За всех приходится думать. Приедет какой нибудь негр в Москву. А там все написано как у него в Африке. Останется только ему язык выучить и на москвичке жениться.


таксист до ника доктора добрался,
коллапс уже близок..

Марат
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 19:47
Комментарий удален модератором.

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 19:58
Комментарий проходит проверку.
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