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≡ Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, ладно если бы это был единичный случай, внимания бы не обратил! Так нет - почти все поголовно с желтыми проблесковыми маячками ездят на красный сигнал светофора! И полиции нет до них почему-то дела...
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Бомбила 2
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 10.09.17 - 03:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из ПДД РК:
Цитата:
Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения об опасности.

Бомбила .
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 10.09.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бомбила 2:
Ключевое , в этом пункте - " имеет , право , отступать ......" и всё
:lol: , далее ни " жол полы " никто из охранников не читал - пользуют на всю катушку , потому как ровнее всех . Есть ещё одно такси городское , оно то же ровнее всех , а Вам завидно видно . :-x

Buba
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 10.09.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они же охотники за приведениями Только за ними и гоняются Я их точно когда нибудь на татарине снесу к едрене фене

Бомбила 2
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 11.09.17 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бомбила .:
Ключевое , в этом пункте - " имеет , право , отступать ......" и всё

Это является ключевым для тех кто не знает ПДД. На меня это не применяется.Цитата:
Бомбила .:
. Есть ещё одно такси городское , оно то же ровнее всех , а Вам завидно видно .

Это какое такое такси и чему мне завидовать?

гость
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 11.09.17 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Buba:
Я их точно когда нибудь на татарине снесу к едрене фене

И будешь прав :lol:

§ Медный
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.09.17 - 02:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
от того, насколько быстро они приедут по сигналу на объект, зависит сохранность товара магазина, ТЦ или имущество в доме, хозяева которых платят им за охранные услуги немалые деньги.

Общественная безопасность или чья-то частная собственность? :lol:
Вы выбор уже сделали?
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§ Доктор СИЗО
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, ладно если бы это был единичный случай, внимания бы не обратил! Так нет - почти все поголовно с желтыми проблесковыми маячками ездят на красный сигнал светофора!
- забрать права у гостя и отправить на пересдачу..... вас раньше не научили в автошколе смотреть на дорогу только перед своим носом?.... когда нибудь вы точно совершите аварию, прошляпив ситуацию на СВОЕМ ПЕРЕКРЕСТКЕ!!!
-изза таких горе водил улицы города превратились в филиалы форума НГ.... таращатся по сторонам....и нажимают на звуковой сигнал...
:oops: :-x :-x
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гость
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 11.09.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Началось это не так давно, зимой 2016-2017 гг. , а до того не видно их было, с чем это связано?
Да и по-простому бы кто им объяснил, что их оранж по статусу такой же как у комбайнов гонимых на уборку.

Гость
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 11.09.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А полиция этих ГБР-ов чё крышует получается?!

§ 74
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4313
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.09.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета при выполнении строительных, ремонтных или уборочных работ на дороге могут отступать от требований дорожных знаков (кроме знаков 2.2, 2.4-2.6, 3.11-3.14, , 3.20) и разметки, а также пунктов 9.4 - 9.8 и 16.1 Правил при условии обеспечения безопасности движения. Водители других транспортных средств не должны препятствовать их работе. Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения об опасности.
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§ 74
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4313
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.09.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, пункт 4 раздела 6 ПДД действительно предусматривает водителями определенных транспортных средств отступать от требований дорожных знаков и разметки, а также пунктов 4-8 раздела 9 и пункта 1 раздела 16 ПДД, при условии обеспечения безопасности движения.

Исходя из буквального значения и смысла указанного пункта ПДД следует, что применительно к разделу 9 ПДД, водители могут отступать от пунктов 4-8 данного раздела, а от требований остальных пунктов данного 9 раздела, а именно: пунктов 1,2,3,9-12 отступать не имеют права.
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ах...
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти водятлы с желтыми маячками, как и некоторые тут комментаторы, как увидели в правилах слово "ОТСТУПАТЬ" так решили, что можно им вообще отступать от всей книжки ПДД!!!! И по ходу читать ПДД дальше не стали...

Бомбила
Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!!




Отправлено: 11.09.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бомбила 2:

А , всему потому и к словам цепляетесь , по сути не сюда писать надобно :lol: в жол пол обращайтесь
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