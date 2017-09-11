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читатель форума
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
для сведения-- мой ник "кустанаец" в настоящее
захвачен таксистом . как и ники других серых думаю.
поэтому я под ним сейчас не пишу.
поэтому воспринимайте адекватно его писанину.
он устроил игру- "против себя"-примитивно и не смешно.
примите к сведению.

Мой ник 111 тоже захватил и почему модераторы не принимают никаких мер?

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня ник "гость" захватил 112й и теперь подло пишет от моего ника, так что не верьте этому нику, 112 пользует всех как может..

Кастанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктора сизо нужно срочно арестовать на 10 суток. Он как член партии виноват в повышение цен на ком услуги. Незамедлительно нужно это сделать.

Кастанаец2
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.09.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внимание! Мой ник" кастанаец" тоже захватил 112. Прошу принять модерам серьезные меры. Вплоть арест на 15 суток.
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