Цитата: Моше:

а все почему?

А все потому что машина у тебя - г...

Цитата: Гость:

Падение мощности двигателя, увеличенный расход - частое явление на наших заправках, торгующих бензином с говноприсадками.

Б...

Вот сколько эксплуатировал зажигалку до дизеля - ну ни разу не повышался расход на нашем бензе.

Что вы всякие мифы повторяете друг за другом?

Цитата: Добринцофф:

Я не спец конечно,но говорят что солярка с парафином-это для дизеля не плохо,а норм.Зимняя без парафина идёт так её рекомендуют с летней мешать для смазки.

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