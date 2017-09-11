Доктор СИЗО Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось! #2





(Пользователи) Сообщений: 3989

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 14:20 Зачем им разрешать ехать в столицу.... когда их можно с комфортом разместить на острове Возрождении и на Семипалатинском полигоне.... в жилье они вообще не нуждаются.... отопление и водопровод можно вообще не строить....все равно на металоллом все скрутят и сдадут.....