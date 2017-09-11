Горожанин_kst Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 822

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:52 Цитата: Добринцофф:

Я не спец конечно,но говорят что солярка с парафином-это для дизеля

смерть это для дизеля. Двигатель запарафинишь, потом замаешься промывать, да и по электронике швах полный. В такую полновесную копейку отольётся, хоть плач.