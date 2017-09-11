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§ NG.kz
В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях "КазМунайГаз" подорожало до 144 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 158 тенге.
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Гость
В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин




Отправлено: 11.09.17 - 16:46
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* Горожанин_kst
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.09.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я не спец конечно,но говорят что солярка с парафином-это для дизеля

смерть это для дизеля. Двигатель запарафинишь, потом замаешься промывать, да и по электронике швах полный. В такую полновесную копейку отольётся, хоть плач.
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