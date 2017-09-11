drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7136





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11881

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:48 Цитата: гость:

твой друг захватил мой ник- "кустанаец"

А доказательства у тебя есть? - Нету...Цитата: Доктор СИЗО:

Отловим и в кутузку отвезем....

Доктор,это тебе -не 1937 год. Докажите - что это

Марик. Все такие крутые.Соберите - деньги,

наймите СПЕЦА.Пусть вычислит всё адреса,

у него то всего 8 адресов. потом - посмотрим... Цитата:Доктор,это тебе -не 1937 год. Докажите - что этоМарик. Все такие крутые.Соберите - деньги,наймите СПЕЦА.Пусть вычислит всё адреса,у него то всего 8 адресов. потом - посмотрим...