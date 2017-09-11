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Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Опять будет пиво "литься" -рекой.

А я то думаю, где же он всплывет? Становится все на свои места, осталось только курочек завести. Дракош, подскажите что это за праздник.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, подскажите что это за праздник.


Oktoberfest фестиваль Пива.Берёт
начало своё с 1810 года,в Мюнхене.
В этом году, с 16.09 по 03.10. Две
недели будет проходить. Ну у нас
конечно всего - неделю... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
фестиваль Пива

Пиво поди халявное. Все маргенальные элементы соберутся.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Пиво поди халявное.

В прошлом году стоимрсть кружки
была - 7 Евро.Цитата:
Все просто:
Все маргенальные элементы соберутся.

Да,собираются маргиналы со
всего мира.Все маргиналы мира
могут себе это позволить -кроме
Костанайских... :lol: :-o :oops:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
кроме
Костанайских..

Дракош, так Кустанайские и не пьют - это какаво для обезьян. Здесь пьют и кушают натуралочку. Так что Ваш фестиваль пива это не для нас, нормальных пацанов.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
07 НИКОГДА не называл дракона по имени.
поэтому вывод очевиден кто тут iitra.


да. подтвержаю, он называл его в крайней случае немец.
но никак ни по имени.

кустанаец
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
да. подтвержаю, он называл его в крайней случае немец.
но никак ни по имени.

И я тоже помню.112 и тут гадит под ником 0.7. Почему Дракоша не удаляет тут его?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
112 и тут гадит под ником 0.7. Почему Дракоша не удаляет тут его?

На флуде жн гадят,кому не лень под разными НИКами,их же никто-
не удаляет,даже ОК. А Марик - мой друг... :lol: :oops:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А Марик - мой друг...


твой друг захватил мой ник- "кустанаец".
и пишет от моего имени.
что-бы ты знал. и остальные.
поэтому под этим ником на время писать не буду.
пока он не успокоится.
пусть поиграет в песочнице, твой двуличный друг.
посмешит публику.

§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3989
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.09.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша, у меня возникла свежая идея....если мы не можем запретить писать твоему другу....то нужно его посадить на 10 суток за хулиганство на сайте....ну, как тебе моя идея??? Отловим и в кутузку отвезем...... 8-) :-o :oops: :-x
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
твой друг захватил мой ник- "кустанаец"

А доказательства у тебя есть? - Нету...Цитата:
Цитата:
Доктор СИЗО:
Отловим и в кутузку отвезем....

Доктор,это тебе -не 1937 год. Докажите - что это
Марик. Все такие крутые.Соберите - деньги,
наймите СПЕЦА.Пусть вычислит всё адреса,
у него то всего 8 адресов. потом - посмотрим... :lol:
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 16:55
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 16:58
Комментарий проходит проверку.
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Страница 476 из 476«1...474475476
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