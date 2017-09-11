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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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Вот так вот!
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На форуме же есть казахи. Скажите честно. Оно вам это надо?"лучше сразу года на два отстрочить.
"пообсуждать. потом принять.
потом дедушка скажет, а это что за буква.
и перенесут еще на два года". и так до бесконечности.
Мы тожепроходили, знаем... " Спектакль ставиться с целью прекратить отток детей казахов из русскоязычных школ? т. к. если и дальше казахи будут такими темпами отдавать своих детей в казахские школы, скоро придется закрыть многие недокомплектные русские школы, а это приведет вообще к оттоку русских и руксскоязычных из РК, а это никому не надо.

гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не сумев заставить выучить казахский язык на кириллице,
несмотря на 25-летнее попытки принуждения,
решили решить эту проблему на латинице.
со стороны если смотреть так получается.
по мне так это приведет еще сильнее к упадку значимости
казахского языка.

§ Victor Yang
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9226
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.09.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чай:
Ко ко ко так, как будто тебе письма писать всю жизнь на латинице

Других, как я понимаю, аргументов нет?
Ну и ник пиши уже в соответствии со вновь утверждённым планом: shaej.
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§ Змея Подколодная
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да вы даже сейчас не знаете казахский и не начнёте его учить.

Только собрались учить, а тут бац! И латиница! )
ПыСы. В новостном фото 4-ое слово не смог прочитать ни один. (из пяти человек, говорящих на казахском языке) Сейчас Бывалый наверно скажет, что это не показатель, ага, да и не казахи это были.
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Николай Викторович
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
моя мать 1918 года вела переписку с родней на латинице .....проблем не испытывала.... хотя ко

вот у меня одноклассники живут в германии, один окончил школу, институт у на , теперь постоянно пишет Немецким шрифтом, я то читаю но плохо, говорю ему ты бы Русским шрифтом написал, а он мне ты знаешь уже до того привык писать на Немецком что Русский шрифт забыл, смотрю на него как то даже уважительно, вот человек смог освоить письменность небось шперхает по ихнему вовсю, мне бы научиться на латинском, то же мог бы задвинуть своим одноклассникам, латинскими буквами, да сказать им да вот забыл те буквы, пишу и читаю только на латинице и да же по англйцкий немного шпрехаю вот бы они меня зауважали.

§ Горожанин_kst
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 824
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.09.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
"уиндоу", собственно....

о как) языковед? тогда и фонетику не забывай, тут длящийся звук У, обозначим как у-у.
А теперь давай слово "twenty" зазберём, в русской, кириллической))) транскрипции.
Можно твэнти...но если произносить чище, то "ту-уэнти".
Т.е. в одном слове W это "у-уи", а в другом W это "у-уэ". Мозги не задымят?
А по сабжу...в одном соглашусь с Соней/ВЧК, мне всё равно как казахи издеваются над своим языком и письменностью. Это, действительно, их личное дело.
Тут другое. Мне уже грешным делом кажется (трижды крестится), что если б не было "проблемы казахского языка", то её бы придумали, уж очень идея окупаемая.
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36+
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
То есть с вас, казахскоязычных, собрали отдельно средства на этот "банкет", я правильно понимаю? Или таки залезли в общий котел?

мы же Казахи оплачиваем изучение Русского языка из общего котла, то есть с наших налогов, хотя он на по идее нах...н не нужен ваш язык, почему бы не оплатить из тех же налогов перехода ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА на латиницу?

Алим
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
ее попытки принуждения,
решили решить эту проблему на латинице.
со стороны если смотреть так получается.
по мне так это приведет еще сильнее к упадку значимости
казахского языка.

эх браток здесь на сайте ни один человек не мог дотюмкать, для чего вводится латиница, но придет время узнаете.

§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.09.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну и там замечают, что буква Ф и Й почти не используется в казахском языке - зачем им отдельные знаки, тогда как Ж и Ш используются очень часто, но им отдельных знаков нет.


Потому что комиссия пошла на поводу и уложила казахскую фонетику в латинскую графику.

Латинская графика, как неоднократно обсуждалось, была создана для латинского же языка, и как таковая сейчас используется потому что так исторически сложилось, а не потому что она прогрессивная и идеально подходит для любого языка.

Желающие могут ознакомиться с адскими примерами написания и прочтения хотя бы в английском языке, я уже молчу про французский.

Результат реформы будет очень забавный, я вот более чем уверен.
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Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
тогда как Ж и Ш используются очень часто, но им отдельных знаков нет.

А в латинице есть буквы Ж и Ш?
Или какими буквами ты предлагаешь их изображать?

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
То есть с вас, казахскоязычных, собрали отдельно средства на этот "банкет", я правильно понимаю? Или таки залезли в общий котел?

Казахов в стране - 70%, русских - 25%, а таблички на всех улицах 50/50.
тебе не кажется что как минимум 20%-там казахов залезли в карман чтобы сделать тебе таблички на русском?

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
25-летнее попытки принуждения

да уже лет 15 как не принуждают никого.
Ждут пока все громко возмущенные тем, что не желают учить каз.яз на кириллице, либо помрут либо уедут.
Разумно решили - нафига тратить ресурсы на обучение тех, кто все равно не выучит и в конце концов исчезнет в стране?

Бывалый
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А теперь давай слово "twenty" зазберём, в русской, кириллической))) транскрипции.

Транскрипционно - гораздо ближе к "туэнти".
Но никак не к "твэнти", которые ты ожидал ))))))
Как-то таг...

кустанаец 1
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 17:18
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6695
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.09.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Казахов в стране - 70%, русских - 25%, а таблички на всех улицах 50/50.
тебе не кажется что как минимум 20%-там казахов залезли в карман чтобы сделать тебе таблички на русском?


Ты когда передёргиваешь, или аккуратнее это делай, осторожнее, или хотя бы руку меняй :)

Граждан владеющих казахским языком меньше чем 70%, а граждан владеющих русским языком очень сильно больше чем 25%.
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