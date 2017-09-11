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§ NG.kz
В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях "КазМунайГаз" подорожало до 144 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 158 тенге.
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тётя Соня
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин




Отправлено: 11.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё равно дешевле чем в РФ... дальнобойщики всё равно у нас заправляются

§ Dron
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.09.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Ну всё равно дешевле чем в РФ... дальнобойщики всё равно у нас заправляются

Если рейс в РК или транзит через РК, то естественно они будут заправляться на наших заправках.
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§ Dron
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.09.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другое дело что это всего лишь первый этап. В дальнейшем стоимость горючки сравняют с Российской. Сравняют ли они качество? Как был у нас бензин с ослиной мочей, а солярка с парафином, так и останется.
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тётя Соня
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин




Отправлено: 11.09.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Сравняют ли они качество?

Ой ли... топливо такое же один в один! Дальнобойшики народ продвинутый... расчёт делают такой что опытные бухгалтера позавидуют... наносят ощутимый экономический урон РФ.

§ frezer33307
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 11.09.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Ой ли... топливо такое же один в один! Дальнобойшики народ продвинутый... расчёт делают такой что опытные бухгалтера позавидуют... наносят ощутимый экономический урон РФ.

Чушь какую-то постоянно говорите. Головой надо думать, а не только в нее есть.
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§ Dron
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.09.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
наносят ощутимый экономический урон РФ.

Так вот где собака была зарыта. Надеюсь Минэнерго РФ прочтет Ваш пост и примет соответствующие меры в отношении этих продвинутых дальнобойщиков.
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ujcnm
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин




Отправлено: 11.09.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересные мысли у "продвинутых" теток .
оказывается Россия только и живет тем
что на земле есть такая страна-Казахстан.
вона как михалыч.

§ saba
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 11.09.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот совершенно не вижу разницы, между обычным российским 92 и нашим, как Машина ехала так и едет, другое дело, когда наши приезжают и на один раз заливают экто или другой премиум, но каждый день такой заливать , без штанов останешься. По качеству солярки, ничего не скажу, не знаю.
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§ drakon
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Ну всё равно дешевле чем в РФ..

И дешнвле чем у нас. 95- 1.34 Евро... :lol: :-o
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§ Моше
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4350
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 11.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как это нет разницы? Нечего и сравнивать тот же газпромовский 95 или 95 g-drive - машина бодрее едет, с тем же гелиосовским 95, на нем машина то едет, однако после ночного простоя не сразу схватывает при заводе, аж начинает свечи переливать, а все почему? Присадки какие то бодяжные, от которых то от пару образуются непонятные, то ли что... иначе никак не могу объяснить.
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§ юля елиссева
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
юля елиссева


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Сообщений: 973
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.09.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Ой ли... топливо такое же один в один! Дальнобойшики народ продвинутый... расчёт делают такой что опытные бухгалтера позавидуют... наносят ощутимый экономический урон РФ.

ВЧК/Гасиль/Иванса, опять плохо методичку учили! Писать надо правильно так - "в России бензин как ослиная моча, в Казахстане наивысшей очистки". и далее по тексту про дальнобойщиков!
На сей раз вам будет устный от начальства, а за следующий такой косяк выговор с занесением в тррудовую и лишение премии!
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§ Доктор СИЗО
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3989
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.09.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Присадки какие то бодяжные, от которых то от пару образуются непонятные, то ли что... иначе никак не могу объяснить.

-поршневую, карбюратор или зажигание почини сердечный.... первый раз слышу, что бензин был виной плохой работой двигателя...
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Гость
В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин




Отправлено: 11.09.17 - 16:36
Комментарий проходит проверку.

* Добринцофф
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5402
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.09.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Сравняют ли они качество? Как был у нас бензин с ослиной мочей, а солярка с парафином, так и останется.

Я не спец конечно,но говорят что солярка с парафином-это для дизеля не плохо,а норм.Зимняя без парафина идёт так её рекомендуют с летней мешать для смазки.
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