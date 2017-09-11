Моше Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4350

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:01 Да как это нет разницы? Нечего и сравнивать тот же газпромовский 95 или 95 g-drive - машина бодрее едет, с тем же гелиосовским 95, на нем машина то едет, однако после ночного простоя не сразу схватывает при заводе, аж начинает свечи переливать, а все почему? Присадки какие то бодяжные, от которых то от пару образуются непонятные, то ли что... иначе никак не могу объяснить.