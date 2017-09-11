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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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Вот так вот!
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На форуме же есть казахи. Скажите честно. Оно вам это надо?"лучше сразу года на два отстрочить.
"пообсуждать. потом принять.
потом дедушка скажет, а это что за буква.
и перенесут еще на два года". и так до бесконечности.
Мы тожепроходили, знаем... " Спектакль ставиться с целью прекратить отток детей казахов из русскоязычных школ? т. к. если и дальше казахи будут такими темпами отдавать своих детей в казахские школы, скоро придется закрыть многие недокомплектные русские школы, а это приведет вообще к оттоку русских и руксскоязычных из РК, а это никому не надо.

гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не сумев заставить выучить казахский язык на кириллице,
несмотря на 25-летнее попытки принуждения,
решили решить эту проблему на латинице.
со стороны если смотреть так получается.
по мне так это приведет еще сильнее к упадку значимости
казахского языка.

§ Victor Yang
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9225
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.09.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чай:
Ко ко ко так, как будто тебе письма писать всю жизнь на латинице

Других, как я понимаю, аргументов нет?
Ну и ник пиши уже в соответствии со вновь утверждённым планом: shaej.
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§ Змея Подколодная
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да вы даже сейчас не знаете казахский и не начнёте его учить.

Только собрались учить, а тут бац! И латиница! )
ПыСы. В новостном фото 4-ое слово не смог прочитать ни один. (из пяти человек, говорящих на казахском языке) Сейчас Бывалый наверно скажет, что это не показатель, ага, да и не казахи это были.
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Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 16:39
Комментарий проходит проверку.

* Горожанин_kst
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.09.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
"уиндоу", собственно....

о как) языковед? тогда и фонетику не забывай, тут длящийся звук У, обозначим как у-у.
А теперь давай слово "twenty" зазберём, в русской, кириллической))) транскрипции.
Можно твэнти...но если произносить чище, то "ту-уэнти".
Т.е. в одном слове W это "у-уи", а в другом W это "у-уэ". Мозги не задымят?
А по сабжу...в одном соглашусь с Соней/ВЧК, мне всё равно как казахи издеваются над своим языком и письменностью. Это, действительно, их личное дело.
Тут другое. Мне уже грешным делом кажется (трижды крестится), что если б не было "проблемы казахского языка", то её бы придумали, уж очень идея окупаемая.
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Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 16:49
Комментарий проходит проверку.

Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 16:54
Комментарий проходит проверку.

* Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.09.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну и там замечают, что буква Ф и Й почти не используется в казахском языке - зачем им отдельные знаки, тогда как Ж и Ш используются очень часто, но им отдельных знаков нет.


Потому что комиссия пошла на поводу и уложила казахскую фонетику в латинскую графику.

Латинская графика, как неоднократно обсуждалось, была создана для латинского же языка, и как таковая сейчас используется потому что так исторически сложилось, а не потому что она прогрессивная и идеально подходит для любого языка.

Желающие могут ознакомиться с адскими примерами написания и прочтения хотя бы в английском языке, я уже молчу про французский.

Результат реформы будет очень забавный, я вот более чем уверен.
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