Валентин Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики #68





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6693

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:00 Цитата: Victor Yang:

Ну и там замечают, что буква Ф и Й почти не используется в казахском языке - зачем им отдельные знаки, тогда как Ж и Ш используются очень часто, но им отдельных знаков нет.



Потому что комиссия пошла на поводу и уложила казахскую фонетику в латинскую графику.



Латинская графика, как неоднократно обсуждалось, была создана для латинского же языка, и как таковая сейчас используется потому что так исторически сложилось, а не потому что она прогрессивная и идеально подходит для любого языка.



Желающие могут ознакомиться с адскими примерами написания и прочтения хотя бы в английском языке, я уже молчу про французский.



Результат реформы будет очень забавный, я вот более чем уверен.